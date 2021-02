M5s, su Rousseau vince il sì a Draghi con il 59,3% (Di giovedì 11 febbraio 2021) Rousseau ha detto sì. Il sì sulla piattaforma Rousseau ha vinto con il 59,3 per cento delle preferenze: 44.177 voti contro i 30.060 del no, pari al 40,7 per cento. Si sono espressi in totale poco più di 70mila iscritti, 74.537 per la precisione. Così ora dalla base del Movimento Stelle possono tirare un bel sospiro di sollievo, dopo che – con l’eccezione di pochi e tra i big solo Alessandro di Battista- tutti ormai avevano pronunciato il loro verdetto positivo, anche Vito Crimi e Beppe Grillo, contrari in un primo momento. Ma poi il fondatore del movimento, dopo aver incontrato Draghi aveva cambiato idea: “è uno di noi”, aveva detto rivolgendosi a tutti gli attivisti con un video direttamente dalla Capitale. Subito i commenti dai leader dell’M5s, primo fra tutti Luigi di Maio: La responsabilità è il prezzo della grandezza. Oggi i ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021)ha detto sì. Il sì sulla piattaformaha vinto con il 59,3 per cento delle preferenze: 44.177 voti contro i 30.060 del no, pari al 40,7 per cento. Si sono espressi in totale poco più di 70mila iscritti, 74.537 per la precisione. Così ora dalla base del Movimento Stelle possono tirare un bel sospiro di sollievo, dopo che – con l’eccezione di pochi e tra i big solo Alessandro di Battista- tutti ormai avevano pronunciato il loro verdetto positivo, anche Vito Crimi e Beppe Grillo, contrari in un primo momento. Ma poi il fondatore del movimento, dopo aver incontratoaveva cambiato idea: “è uno di noi”, aveva detto rivolgendosi a tutti gli attivisti con un video direttamente dalla Capitale. Subito i commenti dai leader dell’M5s, primo fra tutti Luigi di Maio: La responsabilità è il prezzo della grandezza. Oggi i ...

ricpuglisi : Qui ho spiegato alla grillina @AnnaMacina73 che la vera svolta del governo potrebbe essere la loro assenza dal gove… - fattoquotidiano : Candidati contro il M5s alle Comunali, ma ancora autorizzati a votare su Rousseau. Giarrusso: “Attenzione a infiltr… - mante : È evidente che il M5S immagina i propri iscritti con diritto di voto su Rousseau come una platea non particolarment… - L_Chiriatti : RT @MediasetTgcom24: M5s appoggerà Draghi: 59% iscritti alla piattaforma Rousseau vota a favore #m5s - InfoAmb : Voto #Rousseau ha confermato adesione M5S al #GovernoDraghi con 59% dei si e 41% dei no. Tra domani sera e sabato m… -