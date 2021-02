LIVE Perugia-Tours 0-1, Champions League volley in DIRETTA: Leon e compagni in estrema difficoltà nel primo set (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Gran primo tempo di Solè, bravo Travica! 4-2 Si ferma sul nastro il servizio di Atanasijevic. 4-1 Out il pallonetto di Ventura. 3-1 Si insacca l’attacco di Ventura. 3-0 Esce l’attacco di Udrys, break in apertura. 2-0 Fallo di accompagnata di Bruckert. 1-0 Pesta la linea dei tre metri Wounembaina. 18-25 Il primo set finisce con un errore al servizio di Plotnytski. 18-24 Cannonata nei tre metri di Leon, che scarica tutta la sua frustrazione. 17-24 primo tempo di Solè, finalmente un punto dal centro. 16-24 Ancora un mani-out di Udrys, muro perugino completamente a farfalle. 16-23 Esce l’attacco di Plotnystki, troppi, ma troppi errori in tutti i fondamentali. 16-22 Sbaglia al servizio anche Atanasijevic. 16-21 Parallela vincente di ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-2 Grantempo di Solè, bravo Travica! 4-2 Si ferma sul nastro il servizio di Atanasijevic. 4-1 Out il pallonetto di Ventura. 3-1 Si insacca l’attacco di Ventura. 3-0 Esce l’attacco di Udrys, break in apertura. 2-0 Fallo di accompagnata di Bruckert. 1-0 Pesta la linea dei tre metri Wounembaina. 18-25 Ilset finisce con un errore al servizio di Plotnytski. 18-24 Cannonata nei tre metri di, che scarica tutta la sua frustrazione. 17-24tempo di Solè, finalmente un punto dal centro. 16-24 Ancora un mani-out di Udrys, muro perugino completamente a farfalle. 16-23 Esce l’attacco di Plotnystki, troppi, ma troppi errori in tutti i fondamentali. 16-22 Sbaglia al servizio anche Atanasijevic. 16-21 Parallela vincente di ...

