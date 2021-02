Lazio, è corsa contro il tempo per i rinnovi dei calciatori in scadenza (Di giovedì 11 febbraio 2021) In attesa degli sviluppi sul contratto di Simone Inzaghi, in scadenza il prossimo giugno, la Lazio deve fare i conti con i rinnovi di buona parte dei suoi calciatori. Mentre il tecnico biancoceleste dovrebbe prolungare il suo rapporto con la società di Lotito fino al 2023 – con un ingaggio di 2,3 milioni più un premio in caso di qualificazione Champions – il ds Tare si trova ad occuparsi con i contratti di Lulic, Parolo e Radu, a cui si aggiungono quelli di Luiz Felipe, Reina, Strakosha, Marusic, Patric, Leiva, Caicedo.rinnovi Lazio, LA SITUAZIONETutto è legato alla cessione dei diritti televisivi della Serie A del triennio 2021-24, che porterebbe nelle casse della Lazio risorse per affrontare il tema rinnovi. La società biancoceleste non dovrebbe ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 11 febbraio 2021) In attesa degli sviluppi sul contratto di Simone Inzaghi, inil prossimo giugno, ladeve fare i conti con idi buona parte dei suoi. Mentre il tecnico biancoceleste dovrebbe prolungare il suo rapporto con la società di Lotito fino al 2023 – con un ingaggio di 2,3 milioni più un premio in caso di qualificazione Champions – il ds Tare si trova ad occuparsi con i contratti di Lulic, Parolo e Radu, a cui si aggiungono quelli di Luiz Felipe, Reina, Strakosha, Marusic, Patric, Leiva, Caicedo., LA SITUAZIONETutto è legato alla cessione dei diritti televisivi della Serie A del triennio 2021-24, che porterebbe nelle casse dellarisorse per affrontare il tema. La società biancoceleste non dovrebbe ...

