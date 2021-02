Killers of the Flower Moon: Lily Gladstone protagonista accanto a Leonardo DiCaprio (Di giovedì 11 febbraio 2021) L'attrice Lily Gladstone è stata scelta come protagonista femminile del film Killers of the Flower Moon, progetto diretto da Martin Scorsese. Killers of the Flower Moon avrà come protagonista femminile l'attrice Lily Gladstone, che reciterà quindi accanto a Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Il film diretto da Martin Scorsese sarà prodotto da Apple e si ispira a una storia realmente accaduta. Lily Gladstone interpreterà in Killers of the Flower Moon la parte di Mollie Burkhart, la moglie di Ernest Burkhart (Leonardo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 febbraio 2021) L'attriceè stata scelta comefemminile del filmof the, progetto diretto da Martin Scorsese.of theavrà comefemminile l'attrice, che reciterà quindie Robert De Niro. Il film diretto da Martin Scorsese sarà prodotto da Apple e si ispira a una storia realmente accaduta.interpreterà inof thela parte di Mollie Burkhart, la moglie di Ernest Burkhart (...

justlikewalls : ma chi sta alla regia delle playlist? mr brightside dei the killers, adoro ?? @GrandeFratello #GFVIP - AJacobGarciam : @IkerCasillas Capi! The Killers, mi Banda favorita - giamel73 : La Propaganda Live Band che suona Killers non ha prezzo! Quel disco l'ho consumato! Gabriele Harris Lazzarotti, Fab… - poilofaccio : @Yaxara SOLO loro, non voglio sentir nominare manco la cover dei the killers, puah - nurgiachi : @sabakunomaiku Con il 56k impiegavo 45min per 4min di video, tutto download pagato al minuto! Uno di quelli fu l'AM… -