Kasia Lenhardt, la modella ex di Boateng trovata morta in casa. È giallo, i due si erano lasciati una settimana fa (Di giovedì 11 febbraio 2021) Un giallo sconvolge la Germania e il mondo del calcio: una modella tedesca di 25 anni, Kasia Lenhardt, è stata trovata morta dalla polizia nella sua casa di Berlino, nel quartiere di Charlottenburg. La giovane era la ex fidanzata del difensore del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca Jerome Boateng: i due si erano lasciati poco più di una settimana fa, dopo una relazione durata 15 mesi. Nessun segno di violenza: l’ipotesi, secondo gli inquirenti, è che la ragazza si sia suicidata. «Non c’è evidenza che si tratti di un crime violento», ha detto un portavoce delle forze dell’ordine. Nata in Polonia, Kasia era diventata famosa nel 2012 per la sua partecipazione a Germany’s Next Top ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 11 febbraio 2021) Unsconvolge la Germania e il mondo del calcio: unatedesca di 25 anni,, è statadalla polizia nella suadi Berlino, nel quartiere di Charlottenburg. La giovane era la ex fidanzata del difensore del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca Jerome: i due sipoco più di unafa, dopo una relazione durata 15 mesi. Nessun segno di violenza: l’ipotesi, secondo gli inquirenti, è che la ragazza si sia suicidata. «Non c’è evidenza che si tratti di un crime violento», ha detto un portavoce delle forze dell’ordine. Nata in Polonia,era diventata famosa nel 2012 per la sua partecipazione a Germany’s Next Top ...

