Indagato per omicidio in concorso l'ex marito di Ilenia, uccisa con una coltellata alla gola (Di giovedì 11 febbraio 2021) In concomitanza con l'avvio delle perquisizioni di casa e officina di lavoro, a Claudio Nanni, ex marito di Ilenia Fabbri, la 46enne trovata sgozzata sabato scorso nella sua abitazione di Faenza (Ravenna), è stato notificato un avviso di garanzia per l'ipotesi di reato di omicidio pluriaggravato in concorso con persona ignota. Tra la donna e l'uomo era in corso un contenzioso legale poiché lei vantava, a suo avviso, mancati compensi per 100mila euro derivanti dal suo lavoro nell'azienda di famiglia, scrive l'Agi. Emergono intanto ulteriori dettagli sulla dinamica dell'omicidio di Ilenia Fabbri. L'amica della figlia, ospite quella notte, ha fornito agli inquirenti una descrizione parziale del presunto killer, in vista di un possibile identikit: un uomo molto alto, corpulento con spalle ...

