Il cognome del padre? Non deve prevalere: per la Corte costituzionale è discriminatorio (Di giovedì 11 febbraio 2021) La prevalenza del cognome del padre in caso di disaccordo tra i genitori mette in discussione il principio costituzionale di parità tra uomo e donna. Per questo va ridiscussa. È la sintesi di un intervento della Corte costituzionale che promette di aprire un nuovo capitolo nella "guerra dei sessi", che già si consuma a suon di grammatica stravolta, quote e nomi. I dubbi della Corte costituzionale sul cognome del padre La Consulta è intervenuta su un caso posto davanti al Tribunale di Bolzano. In un'ordinanza depositata oggi e di cui è relatore il vicepresidente Giuliano Amato, si ricorda che in assenza di accordo prevale il cognome paterno. Ma – si chiedono i giudici costituzionali – «l'accordo dei genitori sul ...

