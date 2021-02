Huawei non venderà la divisione smarphone, lo garantisce il CEO (Di giovedì 11 febbraio 2021) Non vuole lasciare nulla di intentato Ren Zhengfei, fondatore e amministratore delegato di Huawei Technologies. Dopo aver manifestato le proprie intenzioni di chiamare personalmente Joe Biden per provare a convincerlo ad allentare le restrizioni commerciali nei confronti dell’azienda cinese, il primo dirigente parla ai microfoni del ‘South China Morning Post‘, affermando che non ci sono le energie perché la società sia coinvolta nel vortice della geopolitica. Lo scopo dell’OEM è quello di fornire buoni prodotti, nell’augurio che la nuova amministrazione possa aprire un po’ di più la propria politica, anche a vantaggio delle società americane. Gina Raimondo, designata come Segretario al Commercio sotto l’amministrazione Biden, ha già fatto sapere che non è impossibile Huawei venga rimossa dalla lista nera, anche se, almeno per adesso, resta altamente ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) Non vuole lasciare nulla di intentato Ren Zhengfei, fondatore e amministratore delegato diTechnologies. Dopo aver manifestato le proprie intenzioni di chiamare personalmente Joe Biden per provare a convincerlo ad allentare le restrizioni commerciali nei confronti dell’azienda cinese, il primo dirigente parla ai microfoni del ‘South China Morning Post‘, affermando che non ci sono le energie perché la società sia coinvolta nel vortice della geopolitica. Lo scopo dell’OEM è quello di fornire buoni prodotti, nell’augurio che la nuova amministrazione possa aprire un po’ di più la propria politica, anche a vantaggio delle società americane. Gina Raimondo, designata come Segretario al Commercio sotto l’amministrazione Biden, ha già fatto sapere che non è impossibilevenga rimossa dalla lista nera, anche se, almeno per adesso, resta altamente ...

