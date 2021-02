Governo: Zingaretti, 'si apre fase inedita, ci chiamerà a scelte di discussione' (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb (Adnkronos) - "Soni d'accordo con Fassino che dice attenzione che tutto cambierà. Non dobbiamo avere una visione statica, è evidente che si apre una fase inedita anche per noi che ci chiamerà a scelta di grande discussione e innovazione, per questo ho detto convochiamo l'Assemblea nazionale". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb (Adnkronos) - "Soni d'accordo con Fassino che dice attenzione che tutto cambierà. Non dobbiamo avere una visione statica, è evidente che siunaanche per noi che cia scelta di grandee innovazione, per questo ho detto convochiamo l'Assemblea nazionale". Lo ha detto Nicolaalla Direzione del Pd.

