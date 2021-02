GF Vip, Pierpaolo Pretelli geloso di Giulia Salemi: scenata di fronte a tutti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Aria di nuova crisi nella Casa del Grande Fratello Vip: la passione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, dopo i primi fasti iniziali, è arrivata ora di fronte a numerose discussioni che stanno mettendo alla prova la coppia. Quella che potrebbe essere la trama di una puntata di Uomini e Donne, però, è andata in scena di fronte agli altri coinquilini della Casa: Pierpaolo si è infatti molto ingelosito di Giulia Salemi. Pierpaolo insicuro: si incrina il rapporto con Giulia Poche settimane fa, Tommaso Zorzi l’aveva definito il Pralemiful, la storia tra Pierpaolo e Giulia che ha alimentato la “quota soap opera” di questa edizione. Da quando è uscita Elisabetta ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Aria di nuova crisi nella Casa del Grande Fratello Vip: la passione tra, dopo i primi fasti iniziali, è arrivata ora dia numerose discussioni che stanno mettendo alla prova la coppia. Quella che potrebbe essere la trama di una puntata di Uomini e Donne, però, è andata in scena diagli altri coinquilini della Casa:si è infatti molto ingelosito diinsicuro: si incrina il rapporto conPoche settimane fa, Tommaso Zorzi l’aveva definito il Pralemiful, la storia trache ha alimentato la “quota soap opera” di questa edizione. Da quando è uscita Elisabetta ...

