Draghi, questo governo già oggi non mi piace (Di giovedì 11 febbraio 2021) – Draghi ha sùbito chiarito ai partiti che gli hanno promesso di votargli la fiducia: “I ministri li scelgo io con Mattarella”. La costituzione gli dà ragione, ma non tenere conto delle richieste dei partiti a cui chiede il voto, non è il modo migliore per conservarlo a lungo. I nomi che circolano per coprire gli incarichi più prestigiosi – economia, esteri, difesa, istruzione, interno, giustizia, lavoro e previdenza sociale (adesso lo chiamano welfare, il benessere di chi lo gestisce, non dei cittadini), rapporti col parlamento, eccetera – sono tutti nomi di tecnici. Per carità, tecnici bravissimi, stimati da Draghi e da Mattarella, ma con nessuna esperienza politica e con nessun voto chiesto agli elettori. I partiti e i partitini sognano di veder nominati ministri o ministrini un paio di loro rappresentanti, così da poter dire che non si tratti di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 febbraio 2021) –ha sùbito chiarito ai partiti che gli hanno promesso di votargli la fiducia: “I ministri li scelgo io con Mattarella”. La costituzione gli dà ragione, ma non tenere conto delle richieste dei partiti a cui chiede il voto, non è il modo migliore per conservarlo a lungo. I nomi che circolano per coprire gli incarichi più prestigiosi – economia, esteri, difesa, istruzione, interno, giustizia, lavoro e previdenza sociale (adesso lo chiamano welfare, il benessere di chi lo gestisce, non dei cittadini), rapporti col parlamento, eccetera – sono tutti nomi di tecnici. Per carità, tecnici bravissimi, stimati dae da Mattarella, ma con nessuna esperienza politica e con nessun voto chiesto agli elettori. I partiti e i partitini sognano di veder nominati ministri o ministrini un paio di loro rappresentanti, così da poter dire che non si tratti di ...

