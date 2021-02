Covid-19, alunno positivo a Pago Veiano: scuole chiuse. Il sindaco annuncia misure più stringenti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Purtroppo, mio malgrado ho dovuto chiudere l’intero plesso scolastico del nostro Comune sito alla Via Vittorio Veneto“. A scriverlo nella tarda serata di ieri è il primo cittadino di Pago Veiano Mauro De Ieso. “L’accertata positività di un alunno che all’interno del plesso si presume può aver avuto diversi contatti, – scrive il sindaco – e l’obbligo non rinviabile di attuare una sanificazione, disinfezione e igienizzazione dell’intero plesso hanno determinato questa scelta fino a Lunedì 15 Febbraio 2021“. “Inoltre – prosegue la nota – di concerto con l’A.S.L. di Benevento dopo aver definito le necessarie attività obbligatorie ai sensi di legge, saranno attivate le procedure di messa in quarantena dei docenti e dell’intera classe dell’alunno positivo al ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Purtroppo, mio malgrado ho dovuto chiudere l’intero plesso scolastico del nostro Comune sito alla Via Vittorio Veneto“. A scriverlo nella tarda serata di ieri è il primo cittadino diMauro De Ieso. “L’accertata positività di unche all’interno del plesso si presume può aver avuto diversi contatti, – scrive il– e l’obbligo non rinviabile di attuare una sanificazione, disinfezione e igienizzazione dell’intero plesso hanno determinato questa scelta fino a Lunedì 15 Febbraio 2021“. “Inoltre – prosegue la nota – di concerto con l’A.S.L. di Benevento dopo aver definito le necessarie attività obbligatorie ai sensi di legge, saranno attivate le procedure di messa in quarantena dei docenti e dell’intera classe dell’al ...

RadioGoldAl : Alunno positivo al Covid-19 ad Oviglio: tutti negativi al test bambini e insegnanti della scuola - matteo_turri : @wwaves_ @marioricciard18 @federicofubini grazie ma adesso è lei che sposta il dibattito portando il suo caso perso… - salernotoday : 'Alunno positivo ma niente quarantena per i compagni': il caso in una scuola di Salerno - TV7Benevento : COVID. ALUNNO LICEO RUMMO POSITIVO, SOSPESE LEZIONI IN PRESENZA PER 3 GIORNI... -