Conte, ok a Draghi ma ci sono riserve sui componenti della maggioranza (Di giovedì 11 febbraio 2021) Giuseppe Conte, il premier uscente, nutre riserve sui componenti della maggioranza. Accoglie Draghi, ma non apprezza i partiti al governo. Giuseppe Conte Natale (Facebook)Sicuramente Conte avrà il merito di essere un premier dal percorso inedito. E’ stato avvocato del popolo, leader dei nazionalisti, leader degli europeisti, comandante senza esercito e oggi è leader senza posizione. Leader di chi si attende ancora di saperlo. Forse dei cinque stelle, o forse del PD. In questo momento molto impegnato a guidare l’unione con i pentastellati. Il racconto sulle ore dell’ex premier ce lo restituisce il Corriere della Sera nella narrazione ad opera di Monica Guerzoni. Ieri sera l’avvocato del popolo è stato intercettato nei ... Leggi su chenews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Giuseppe, il premier uscente, nutresui. Accoglie, ma non apprezza i partiti al governo. GiuseppeNatale (Facebook)Sicuramenteavrà il merito di essere un premier dal percorso inedito. E’ stato avvocato del popolo, leader dei nazionalisti, leader degli europeisti, comandante senza esercito e oggi è leader senza posizione. Leader di chi si attende ancora di saperlo. Forse dei cinque stelle, o forse del PD. In questo momento molto impegnato a guidare l’unione con i pentastellati. Il racconto sulle ore dell’ex premier ce lo restituisce il CorriereSera nella narrazione ad opera di Monica Guerzoni. Ieri sera l’avvocato del popolo è stato intercettato nei ...

borghi_claudio : Sarà molto interessante vedere Draghi recapitare in UE il NO all'aumento di tassazione sulla casa che con conte e g… - AnnalisaChirico : La leadership di Zingaretti ha fatto acqua da tutte le parti, e ciò avrà conseguenze nel partito. È l’uomo che vole… - Azione_it : Proporrei di chiudere le polemiche sui trasformismi perché tra il Conte 1 e il Conte 2 abbiamo davvero visto di tut… - ldigiov : RT @AugustoMinzolin: Radiografia dell’informazione nella crisi:migliaia di articoli su rischio urne(mai esistito);su popolarità di Conte(gi… - MasiliPiera : @SkyTG24 Tutti felici per l'arrivo di Draghi, tutti contro l'uomo che ha permesso che arrivasse. Il primo e il seco… -