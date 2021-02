“Cicciolina…”. Gemma Galgani, Tina Cipollari non resiste e glielo dice. Lo studio di Uomini e Donne si infiamma (Di giovedì 11 febbraio 2021) Puntata molto intensa quella di Uomini e Donne dell’11 febbraio. Dapprima sono stati presentati i due nuovi tronisti. Si tratta di Massimiliano Mollicone, 20enne che vive a Nettuno, e Giacomo Czerny, 25 anni, vive a Sarzana. Prendono il posto di Davide Donadei e, a breve, quello di Sophie Codegoni che hanno effettato la loro scelta. Massimiliano ha alle spalle una vita complessa: Infatti dopo essere stato abbandonato dal padre ed è dovuto crescere in fretta per aiutare la madre. Si è dato da fare e ha sempre lavorato: dal pizzaiolo al muratore, dal barista al cameriere. Oggi si divide tra il lavoro da modello e quello di riparazioni in una concessionaria di automobili. Giacomo lavora come videomaker e la sua più grande passione è l’arte cinematografica. Il video di presentazione a “Uomini e Donne” è farina del suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) Puntata molto intensa quella didell’11 febbraio. Dapprima sono stati presentati i due nuovi tronisti. Si tratta di Massimiliano Mollicone, 20enne che vive a Nettuno, e Giacomo Czerny, 25 anni, vive a Sarzana. Prendono il posto di Davide Donadei e, a breve, quello di Sophie Codegoni che hanno effettato la loro scelta. Massimiliano ha alle spalle una vita complessa: Infatti dopo essere stato abbandonato dal padre ed è dovuto crescere in fretta per aiutare la madre. Si è dato da fare e ha sempre lavorato: dal pizzaiolo al muratore, dal barista al cameriere. Oggi si divide tra il lavoro da modello e quello di riparazioni in una concessionaria di automobili. Giacomo lavora come videomaker e la sua più grande passione è l’arte cinematografica. Il video di presentazione a “” è farina del suo ...

