Caso Suarez, Andrea Agnelli ascoltato dai pm (Di giovedì 11 febbraio 2021) Andrea Agnelli, presidente della Juventus, è stato ascoltato dai pm come persona informata sui fatti per il Caso dell’esame-farsa di Suarez. Il Presidente della Juventus Andrea Agnelli è stato ascoltato dai pm come persona informata sui fatti per il Caso dell’esame di italiano di Suarez, che avrebbe dovuto aprire le porte al trasferimento dell’attaccante alla Juve. Andrea AgnelliL’esame farsa di Suarez Come emerso con chiarezza nel corso dell’indagine, l’esame di italiano di Suarez era una farsa. La commissione aveva concordato tutto con il calciatore. Suarez sapeva in anticipo le domande che gli avrebbe fatto la commissione e ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 11 febbraio 2021), presidente della Juventus, è statodai pm come persona informata sui fatti per ildell’esame-farsa di. Il Presidente della Juventusè statodai pm come persona informata sui fatti per ildell’esame di italiano di, che avrebbe dovuto aprire le porte al trasferimento dell’attaccante alla Juve.L’esame farsa diCome emerso con chiarezza nel corso dell’indagine, l’esame di italiano diera una farsa. La commissione aveva concordato tutto con il calciatore.sapeva in anticipo le domande che gli avrebbe fatto la commissione e ...

