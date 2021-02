Banca Ifis chiude il 2020 con 68,8 milioni di utile (Di giovedì 11 febbraio 2021) MESTRE (VENEZIA) (ITALPRESS) – Il Cda di Banca Ifis ha approvato i risultati preliminari relativi all’esercizio 2020. Il progetto di bilancio 2020 verrà approvato l’11 marzo. Il Cda ha inoltre cooptato nella carica di consigliere di amministrazione Frederik Geertman, in sostituzione del consigliere Divo Gronchi dimissionario dal 14 gennaio scorso. Come già comunicato al mercato a dicembre, Geertman assumerà la carica di amministratore delegato con effetto dall’assemblea degli azionisti chiamata a deliberare sul progetto di bilancio 2020 il prossimo 22 aprile.Il margine di intermediazione si attesta a 467,8 milioni in diminuzione del 16,2% rispetto all’esercizio precedente (558,3 milioni). Le rettifiche di valore nette per rischio di credito ammontano a 91,4 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 febbraio 2021) MESTRE (VENEZIA) (ITALPRESS) – Il Cda diha approvato i risultati preliminari relativi all’esercizio. Il progetto di bilancioverrà approvato l’11 marzo. Il Cda ha inoltre cooptato nella carica di consigliere di amministrazione Frederik Geertman, in sostituzione del consigliere Divo Gronchi dimissionario dal 14 gennaio scorso. Come già comunicato al mercato a dicembre, Geertman assumerà la carica di amministratore delegato con effetto dall’assemblea degli azionisti chiamata a deliberare sul progetto di bilancioil prossimo 22 aprile.Il margine di intermediazione si attesta a 467,8in diminuzione del 16,2% rispetto all’esercizio precedente (558,3). Le rettifiche di valore nette per rischio di credito ammontano a 91,4 ...

