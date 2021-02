Australian Open 2021: Kanepi elimina Kenin, non sbagliano Barty e Bencic (Di giovedì 11 febbraio 2021) La campionessa in carica è fuori dagli Australian Open. Sofia Kenin deve cedere all’estone Kaia Kanepi con il punteggio di 6-3 6-2. Una prestazione deludente da parte dell’americana che un anno fa vinceva il suo primo Slam proprio a Melbourne. Come spesso le capita invece, Kanepi si esalta nei major e fa fuori una delle prime teste di serie. “La mia testa non c’era – ha commentato Kenin -. Ovviamente non le toglierò alcun merito. Lei ha giocato davvero bene in determinate situazioni, ma io avevo le mie possibilità. Tuttavia i nervi hanno avuto la meglio su di me e hanno inciso”. Per quanto riguarda gli altri risultati della notte, non ci sono da segnalare altre grosse sorprese. La testa di serie numero uno, nonché padrona di casa Ashleigh Barty, si è imposta su Daria ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) La campionessa in carica è fuori dagli. Sofiadeve cedere all’estone Kaiacon il punteggio di 6-3 6-2. Una prestazione deludente da parte dell’americana che un anno fa vinceva il suo primo Slam proprio a Melbourne. Come spesso le capita invece,si esalta nei major e fa fuori una delle prime teste di serie. “La mia testa non c’era – ha commentato-. Ovviamente non le toglierò alcun merito. Lei ha giocato davvero bene in determinate situazioni, ma io avevo le mie possibilità. Tuttavia i nervi hanno avuto la meglio su di me e hanno inciso”. Per quanto riguarda gli altri risultati della notte, non ci sono da segnalare altre grosse sorprese. La testa di serie numero uno, nonché padrona di casa Ashleigh, si è imposta su Daria ...

