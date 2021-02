VIDEO Djokovic-Tiafoe, Australian Open: highlights e sintesi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Vittoria, ma che fatica per Novak Djokovic! Il n.1 del mondo ha impiegato 3 ore e 34 minuti di gioco per avere la meglio di un ottimo Frances Tiafoe (n.64 del ranking), giustiziere nel 1° turno degli Australian Open 2021 di Stefano Travaglia. Il serbo si è imposto con il punteggio di 6-3 6-7 (3) 7-6 (2) 6-3, guadagnandosi l’accesso al terzo turno dello Slam Australiano dove incontrerà l’americano Taylor Fritz. Di seguito gli highlights del match: VIDEO highlights Djokovic-Tiafoe Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Vittoria, ma che fatica per Novak! Il n.1 del mondo ha impiegato 3 ore e 34 minuti di gioco per avere la meglio di un ottimo Frances(n.64 del ranking), giustiziere nel 1° turno degli2021 di Stefano Travaglia. Il serbo si è imposto con il punteggio di 6-3 6-7 (3) 7-6 (2) 6-3, guadagnandosi l’accesso al terzo turno dello Slamo dove incontrerà l’americano Taylor Fritz. Di seguito glidel match:Foto: Lapresse

