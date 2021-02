‘Uomini e Donne’: l’opinione di Isa sulla scelta di Davide Donadei (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ma quanto sono belline Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore? La cosa, probabilmente l’unica (lol), che ricorderò con maggior piacere di questo lungo, lunghissimo, trono di Davide Donadei è la tenerezza, il garbo e l’educazione delle due corteggiatrici. Due ragazzine appena ventenni che hanno abbattuto il più classico dei clichet uominiedonniani che vuole le due antagoniste, soprattutto se donne, intente a scannarsi, offendersi reciprocamente, fare scene da fruttarole con tanto di insulti, parolacce e uscite teatrali dallo studio. Anche oggi, a pochi istanti dalla scelta, con l’emozione a mille e col timore di non essere le preferite, Beatrice e Chiara si sono ringraziate a vicenda, hanno riconosciuto l’una la qualità dell’altra e hanno dato una lezione di solidarietà femminile, e soprattutto di stile, a molte di coloro che le hanno ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ma quanto sono belline Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore? La cosa, probabilmente l’unica (lol), che ricorderò con maggior piacere di questo lungo, lunghissimo, trono diè la tenerezza, il garbo e l’educazione delle due corteggiatrici. Due ragazzine appena ventenni che hanno abbattuto il più classico dei clichet uominiedonniani che vuole le due antagoniste, soprattutto se donne, intente a scannarsi, offendersi reciprocamente, fare scene da fruttarole con tanto di insulti, parolacce e uscite teatrali dallo studio. Anche oggi, a pochi istanti dalla, con l’emozione a mille e col timore di non essere le preferite, Beatrice e Chiara si sono ringraziate a vicenda, hanno riconosciuto l’una la qualità dell’altra e hanno dato una lezione di solidarietà femminile, e soprattutto di stile, a molte di coloro che le hanno ...

