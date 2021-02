Traffico Roma del 10-02-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione non molto ilregistrato in queste ore spostamenti penalizzanti dal maltempo sta piovendo su gran parte dell’ internet capitolino Dunque massima attenzione sulla raccordo anulare perintenso abbiamo code a tratti in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina Piero manina invariata la situazione sulla Cassia bis Veientana penalizzata dal lavoro e da incolonnamenti tra via della Giustiniana in direzionerestano ancora una mente in diversi tratti di via della Pineta Sacchetti code dalla galleria Giovanni XXIII sino al Gemelli ancora code sulla Cassia tra la Giustiniana Tomba di Nerone in tangenziale ci sono Code in direzione di San Giovanni tra Tor di Quinto la Salaria e poi tra l’uscita per la stazione Tiburtina il bivio per la...