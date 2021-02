Terra dei fuochi | report Procura-Iss | Rifiuti causano tumori

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Alcune gravissime patologie, come il tumore al seno, l’asma, varie forme di leucemie e le malformazioni congenite, nella “dei”, tra Napoli e Caserta, sono legate allo smaltimento illegale dei. Non è più solo una ipotesi la relazione causale, o anche di concausa, tra l’insorgenza di queste gravi malattie e lo smaltimento illegale dei. Ad attestarlo è un rapporto prodotto grazie all’accordo stipulato nel giugno 2016 tra ladi Napoli Nord, che ha sede ad Aversa (Caserta) e l’Istituto Superiore di Sanità. Ilè stato illustrato on-line daltore Francesco Greco, dal presidente dell’Iss Silvio Brusaferro e daltore generale di Napoli Luigi Riello. Per Brusaferro ”è necessario sviluppare un sistema di ...

