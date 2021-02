Selvaggia Lucarelli travolta dalle critiche, attacca Giorgia Meloni sul suo aspetto fisico e le dicono “ma tu non difendevi le donne dal Bodyshaming?” e lei replica “ma voi avete …” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Selvaggia Lucarelli non risparmia mai nessuno dai suoi attacchi, quando deve sottolineare che qualcosa non va, a suo parere, lo fa senza distinguo e senza preoccuparsi neppure delle conseguenze. Qualche volta viene appoggiata in pieno, qualche volta criticata ma questa volta quasi tutti le sono andati contro. Vediamo cosa è accaduto. Selvaggia Lucarelli fa ironia sul viso truccato di Giorgia Meloni e viene travolta dalle critiche Selvaggia Lucarelli, sui social, ha postato una foto del viso truccato di Giorgia Meloni e ha scritto “La Meloni ha rispolverato la trousse Deborah dell’85”. A quel punto i commenti sono stati tantissimi e ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 10 febbraio 2021)non risparmia mai nessuno dai suoi attacchi, quando deve sottolineare che qualcosa non va, a suo parere, lo fa senza distinguo e senza preoccuparsi neppure delle conseguenze. Qualche volta viene appoggiata in pieno, qualche volta criticata ma questa volta quasi tutti le sono andati contro. Vediamo cosa è accaduto.fa ironia sul viso truccato die viene, sui social, ha postato una foto del viso truccato die ha scritto “Laha rispolverato la trousse Deborah dell’85”. A quel punto i commenti sono stati tantissimi e ...

