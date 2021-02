Scuola, lezioni sino a fine giugno: le date e i dubbi dei sindacati (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'indiscrezione su un eventuale allungamento del calendario scolastico fino al 30 giugno, che sarebbe sul tavolo del presidente incaricato Mario Draghi, non sembra trovare il favore dei sindacati di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'indiscrezione su un eventuale allungamento del calendario scolastico fino al 30, che sarebbe sul tavolo del presidente incaricato Mario Draghi, non sembra trovare il favore deidi ...

fattoquotidiano : Lezioni in estate, giornali e partiti esultano per la “ricetta Draghi” sulla scuola. Ma era già una proposta di Azz… - MediasetTgcom24 : Scuola, ipotesi di prolungare le lezioni fino a fine giugno: le date i dubbi dei sindacati #scuola… - paspro2 : Lezioni in estate, giornali e partiti esultano per la “ricetta Draghi” sulla scuola. Ma era già una proposta di Azz… - VienDalMare84 : RT @BracaliM: Lezioni in estate, giornali e partiti esultano per la “ricetta Draghi” sulla scuola. Ma era già una proposta di Azzolina http… - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Scuola, ipotesi di prolungare le lezioni fino a fine giugno: le date i dubbi dei sindacati #scuola -