Sassuolo | rinnovo Caputo | passi in avanti importanti

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sono entrate nel vivo le trattative per ildi contratto aldi FrancescoIn casasi pensa a blindare Francesco, la punta di diamante della squadra di Roberto De Zerbi. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, i recenti incontri tra le parti sarebbero stati più che positivi. L’attuale contratto scade nel 2022 e sarebbe già arrivato l’accorso sulla cifra e i bonus dell’ingaggio. In ballo ci sarebbe solo la durata del nuovo accordo, fino al 2023 o al 2024. Leggi su Calcionews24.com

