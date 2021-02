Ristrutturazione completa di un appartamento anni ' 70

michelecmassari : RT @adgitaly: «Quanto è stato fatto finora non è sufficiente né pertinente: non si tratta di elargire un sussidio ma di pianificare una rip… -

Ultime Notizie dalla rete : Ristrutturazione completa

QUOTIDIANO.NET

Situato all'interno di un condominio degli anni 70, l'appartamento di circa 150 mq si sviluppa su due livelli con ampio terrazzo con vista privilegiata sulla città. Il progetto diha previsto la demolizione di tutte le partizioni interne per ridefinire i nuovi spazi abitativi e ridisegnare gli arredi, realizzati su misura secondo un principio di coerenza ...Il Polo è stato recentemente inaugurato dopo un lavoro didi oltre 120mila euro. ' ... Adesso i nostri studenti potranno continuare a svolgere le lezioni in presenza e in...A Legnano Hop!Arch rinnova un appartamento datato che si sviluppa su due livelli, per adattarlo alle esigenze di una giovane famiglia.“È stato finanziato il progetto di ristrutturazione del Museo Civico Archeologico di Fara in Sabina per accogliere finalmente nel luogo legittimo la tomba del principe Sabino”. Ad affermarlo è il Sind ...