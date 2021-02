Oms raccomanda AstraZeneca anche in caso di varianti (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il vaccino prodotto da AstraZeneca può essere usato anche nei Paesi in cui sono presenti varianti del Covid. Lo sottolineano, nelle loro raccomandazioni, i 15 esperti di un gruppo dell'Oms ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il vaccino prodotto dapuò essere usatonei Paesi in cui sono presentidel Covid. Lo sottolineano, nelle lorozioni, i 15 esperti di un gruppo dell'Oms ...

repubblica : ?? AstraZeneca, l'Oms raccomanda il vaccino anche per gli over 65 e contro le varianti del virus - TgLa7 : #Oms raccomanda vaccino AstraZeneca anche per gli over 65 'Può essere usato anche in caso di varianti del Covid' - arquer12 : RT @riktroiani: ++ #Oms raccomanda #vaccino #AstraZeneca anche per gli over 65. Ribadita l'efficacia del siero anche contro le varianti. - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #Oms raccomanda #Astrazeneca anche in caso di varianti. Lo sottolineano i 15 esperti di un gruppo specializzato nelle immu… - momentosera : #Oms raccomanda #Astrazeneca anche in caso di varianti. Lo sottolineano i 15 esperti di un gruppo specializzato nel… -