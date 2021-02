Monopattini | i dati del 2020 | più di 120 incidenti gravi nel corso dell’anno

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sicurezza stradale, isugliin monopattino nel: più di 120nel, diversi feriti anchee un decesso. Il caso di cronaca della donna morta a Genova dopo essere stata travolta da un tir mentre si trovava sul suo monopattino riporta alla ribalta il tema della sicurezza stradale e in particolar modo ilegati agliche riguardano proprio ielettrici. Nelpiù di 120in monopattino La situazione è costantemente fotografata dall’Osservatoriodell’Associazione sostenitori e amici della polizia stradale. In base ai ...

Equiparati erroneamente alle biciclette, ielettrici stanno salendo agli onori delle cronache come un problema reale, confermato anche dagli ultimistatistici, molto preoccupanti per ... Sicurezza, i dati sugli incidenti in monopattino nel 2020: più di 120 incidenti gravi nel corso dell'anno, diversi feriti anche gravi. Il PLI Liguria chiede un intervento urgente legislativo, volto a regolare la circolazione stradale dei monopattini. Il PLI Liguria, visto l'ennesimo episodio, in cui ha perso la vita una giovane mamm ...