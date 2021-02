LIVE Errani-Venus Williams 1-0, Australian Open in DIRETTA: break immediato per l’azzurra (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Il rovescio di Williams colpisce il nastro: passante agevole per l’italiana. 15-15 Grande difesa da parte di Sara dopo la soluzione in cross di Venus. 15-0 Botta terrificante con il dritto da parte di Williams. 2-0 Errani! Tiene il servizio la 34enne italiana annullando due palle del controbreak. A-40 Ancora un errore per Williams in fase di costruzione. 40-40 Servizio e rovescio vincente per Sara- 30-40 Sbaglia con il rovescio incrociato l’americana. 15-40 Molto attenta Williams sul passante basso da lontano di Errani. 15-30 Affossa la risposta Venus. 0-30 Due doppi falli di fila, seconda addirittura a metà rete. 0-15 Parte con un doppio fallo Sarita al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Il rovescio dicolpisce il nastro: passante agevole per l’italiana. 15-15 Grande difesa da parte di Sara dopo la soluzione in cross di. 15-0 Botta terrificante con il dritto da parte di. 2-0! Tiene il servizio la 34enne italiana annullando due palle del contro. A-40 Ancora un errore perin fase di costruzione. 40-40 Servizio e rovescio vincente per Sara- 30-40 Sbaglia con il rovescio incrociato l’americana. 15-40 Molto attentasul passante basso da lontano di. 15-30 Affossa la risposta. 0-30 Due doppi falli di fila, seconda addirittura a metà rete. 0-15 Parte con un doppio fallo Sarita al ...

