LIVE Australian Open 2021, risultati 10 febbraio in DIRETTA: Sara Errani al 3° turno! Kvitova e Andreescu eliminate (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.20: Agevole vittoria di Denis Shapovalov, che nel primo turno aveva sconfitto Jannik Sinner, contro l’Australiano Tomic: 6-1 6-3 6-2 lo score in favore del canadese che affronterà nel terzo turno il connazionale Auger-Aliassime in una sfida molto interessante. 07.50: Sara Errani si aggiudica l’incontro con Venus Williams: 6-1 6-0 per l’azzurra che ha saputo approfittare dell’infortunio alla caviglia. Terzo turno conquistato in uno Slam che mancava dallo US Open 2015. Hsieh sarà la prossima avversaria. 07.20 Altro finale per il tabellone maschile: l’austriaco Dominic Thiem batte il teutonico Dominik Koepfer per 6-4 6-0 6-2. 06.30 Nel tabellone maschile il magiaro Marton Fucsovics batte l’elvetico Stanislas Wawrinka per 7-5 6-1 4-6 2-6 7-6, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.20: Agevole vittoria di Denis Shapovalov, che nel primo turno aveva sconfitto Jannik Sinner, contro l’o Tomic: 6-1 6-3 6-2 lo score in favore del canadese che affronterà nel terzo turno il connazionale Auger-Aliassime in una sfida molto interessante. 07.50:si aggiudica l’incontro con Venus Williams: 6-1 6-0 per l’azzurra che ha saputo approfittare dell’infortunio alla caviglia. Terzo turno conquistato in uno Slam che mancava dallo US2015. Hsieh sarà la prossima avversaria. 07.20 Altro finale per il tabellone maschile: l’austriaco Dominic Thiem batte il teutonico Dominik Koepfer per 6-4 6-0 6-2. 06.30 Nel tabellone maschile il magiaro Marton Fucsovics batte l’elvetico Stanislas Wawrinka per 7-5 6-1 4-6 2-6 7-6, ...

zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Swiatek Australian Open in DIRETTA: serve la partita perfetta contro la polacca. Si inizia dopo… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Swiatek Australian Open in DIRETTA: serve la partita perfetta contro la polacca. Si inizia dopo… - Eurosport_IT : Niente male questo day 3 di Australian Open ???????? ?? Segui LIVE: - zazoomblog : LIVE Errani-Venus Williams Australian Open in DIRETTA: la romagnola cerca l’impresa. A breve si comincia - #Errani… - zazoomblog : LIVE Australian Open 2021 risultati 10 febbraio in DIRETTA: avanza Serena Williams fuori Andreescu e Kvitova -… -