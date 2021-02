Juliano svela cosa ha detto a Dayane Mello dopo la morte di loro fratello Lucas (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Juliano Mello ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi di Alfonso Signorini, dove ha parlato di sua sorella Dayane – attualmente nella casa del Grande fratello Vip – e di suo fratello Lucas, scomparso tragicamente in seguito ad un incidente stradale nella notte fra il 2 ed il 3 febbraio. “Credo fossero le 3 e 16 minuti di notte” – ha rivelato Juliano a Chi, via BlogTivvu.com – Stavo dormendo. Ricordo l’orario perché hanno bussato violentemente alla mia porta e appena ho aperto gli occhi, ho visto l’orario. Mi è rimasto impresso. Ho aperto la porta e c’erano due amici miei e di mio fratello Lucas. Le loro facce erano scavate, rigate dalle lacrime. Immediatamente ho pensato che fosse successo ... Leggi su biccy (Di mercoledì 10 febbraio 2021)ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi di Alfonso Signorini, dove ha parlato di sua sorella– attualmente nella casa del GrandeVip – e di suo, scomparso tragicamente in seguito ad un incidente stradale nella notte fra il 2 ed il 3 febbraio. “Credo fossero le 3 e 16 minuti di notte” – ha rivelatoa Chi, via BlogTivvu.com – Stavo dormendo. Ricordo l’orario perché hanno bussato violentemente alla mia porta e appena ho aperto gli occhi, ho visto l’orario. Mi è rimasto impresso. Ho aperto la porta e c’erano due amici miei e di mio. Lefacce erano scavate, rigate dalle lacrime. Immediatamente ho pensato che fosse successo ...

