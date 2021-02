(Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA - I principalidel campionato di Serie D. Nellaparziale per il titolo di goleador - principe in D attualmente è al comando Nicolò, 22 anni, del Fiorenzuola (girone D)...

sportli26181512 : In D Bruschi guida la classifica marcatori: L'attaccante del Fiorenzuola (girone D), cresciuto nel Sassuolo, è a qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Bruschi guida

Corriere dello Sport

(foto in alto) è cresciuto nelle giovanili del Parma e poi passato a quelle del Sassuolo . Con la Primavera neroverde ha vinto anche il Torneo di Viareggio 2016 - 17 e h a militato anche in ...Maxi: "? Innanzitutto, è richiamato il principio della corresponsabilità educativa che ... Circolare del MIUR n.4274 del 4 agosto 2009 "Lineesull'integrazione scolastica degli alunni con ...(Union Feltre); Marcolin (1 rig.) (Union S. Giorgio Sedico). 10 reti: Moras (4 rig.) (Manzanese). GIRONE D 15 reti: Bruschi (5 rig.) (Fiorenzuola). 12 reti: Rossi (1 rig.) (Pro Livorno). 11 reti: ...La via Francigena compie 20 anni. Giovane seppur antichissima, la Francigena compie 20 anni. Fu la volontà di un manipolo di visionari guidati da Massimo Tedeschi, allora sindaco ...