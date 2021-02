Il Cagliari si affida a Godin e Rugani | un sodalizio per il futuro

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) La difesa del, nella partita contro la Lazio, ha finalmente dato segnali di vita anche grazie al nuovoDa questo momento in poi tutte le partite saranno fondamentali, a prescindere dalla squadra che ci si troverà davanti. Ilnon ha più tempo da perdere, deve assolutamente conquistare punti per non cadere definitivamente nel baratro e nell’incubo della retrocessione e si dovràre alnato soltanto la scorsa settimana, quello tra Diegoe Daniele. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SUNEWS24 Nella partita contro la Lazio, nonostante i pochi allenamenti insieme e con una sintonia ancora da creare, i due centrali sono riusciti a creare un muro che ha ...

Cagliari_1920 : Il Cagliari si affida a Godin e Rugani - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie A, le formazioni ufficiali di Lazio-Cagliari: Inzaghi si affida a… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari affida

Cagliari News 24

La difesa del, nella partita contro la Lazio, ha finalmente dato segnali di vita anche grazie al nuovo sodalizio Godin - RuganiDall'altra parte, un Di Francesco in crisi di risultati sial nuovo arrivato Rugani in ... Gara tattica e giocata in brevi spazi di campo, con ilche attende, si copre e riparte. Al 20' ...La difesa del Cagliari, nella partita contro la Lazio, ha finalmente dato segnali di vita anche grazie al nuovo sodalizio Godin-Rugani ...Il 22° turno di Serie A vedrà affrontarsi Inter e Lazio domenica 14 febbraio: probabile 3-5-2 per entrambe le compagini ...