I Soprano | Michael Gandolfini svela come si è trasformato in Tony nel film prequel

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)hatosi èin, protagonista della serie I, nelThe Many Saints of Newark., il figlio della star della serie I, hato di aver registrato molte ore di dialoghi interpretati dal padre prima delle riprese delThe Many Saints of Newark per trasformarsi in. Il lungometraggio arriverà su HBO Max e nelle sale americane a partire dal 24 settembre. Il progetto ideatodel cult Iavràprotagonista il ventunennenel ruolo ...

Non avevo mai conosciuto Tony. Conoscevo solo mio padre ". Gandolfini ha quindi iniziato a guardare la serie I Soprano per prepararsi all'audizione: " Per me è stato davvero difficile ... Michael Gandolfini ha svelato come si è trasformato in Tony, protagonista della serie I Soprano, nel film The Many Saints of Newark. Michael Gandolfini, il figlio della star della serie I Soprano, ha ... A Michael Gandolfini il ruolo del giovane Tony Soprano. Nel cast anche Ray Liotta, Vera Farmiga, Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr e la romana Michela De Rossi ...