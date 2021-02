Grillo a Draghi: “No alla Lega nel Governo” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Governo Draghi, Grillo chiude alla Lega: “Non deve entrare”. Il voto degli iscritti del M5s sulla piattaforma Rousseau potrebbe slittare “Draghi? È un grillino. Mi ha dato ragione su tutto. Mi chiama l’Elevato, ha senso dell’uomorismo. Ora io chiedo un attimo di pazienza. Non possiamo votare domani… aspettiamo un attimo, aspettiamo lui che pubblicamente ci… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 10 febbraio 2021)chiude: “Non deve entrare”. Il voto degli iscritti del M5s sulla piattaforma Rousseau potrebbe slittare “? È un grillino. Mi ha dato ragione su tutto. Mi chiama l’Elevato, ha senso dell’uomorismo. Ora io chiedo un attimo di pazienza. Non possiamo votare domani… aspettiamo un attimo, aspettiamo lui che pubblicamente ci… L'articolo Corriere Nazionale.

gaiatortora : Io spero che questo diventi un Paese serio. Basta buffonate. #Draghi #Grillo game over. - davidallegranti : Grillo dice che Draghi è un grillino e a me si è appena rotto il cazzatometro. - LegaSalvini : CLAMOROSO: VOGLIONO FAR SLITTARE IL VOTO SU ROUSSEAU. E CHE FARÀ DRAGHI? - Majden3 : RT @AnnaxNar: Dopo l'intervista di ieri a #DiMartedì di #Crimi sottoscrivo sempre più la famosa frase di @beppe_grillo sui giornalai di que… - GiosueVerta : @lorepregliasco @lucia25968868 Forse @beppe_grillo e il @Mov5Stelle pensano che rinviando il voto di #Rousseau, pos… -