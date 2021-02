GPS graduatorie provinciali e di istituto supplenze, FAQ e note per valutazione corretta titoli di servizio e culturali [GUIDA] (Di mercoledì 10 febbraio 2021) GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze, disciplinate dall'O.M. n. 60/2020. Dopo la pubblicazione delle graduatorie, agli inizi di settembre, si sono succedute numerosi chiarimenti precisazioni, note, che riteniamo utile includere in unica GUIDA. Il controllo titoli è infatti ancora in atto, ogni giorno gli Uffici Scolastici pubblicano convalide o mancate convalide dei punteggi. L'articolo GPS graduatorie provinciali e di istituto supplenze, FAQ e note per valutazione corretta titoli di servizio e culturali GUIDA . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 10 febbraio 2021) GPSe diper le, disciplinate dall'O.M. n. 60/2020. Dopo la pubblicazione delle, agli inizi di settembre, si sono succedute numerosi chiarimenti precisazioni,, che riteniamo utile includere in unica. Il controlloè infatti ancora in atto, ogni giorno gli Uffici Scolastici pubblicano convalide o mancate convalide dei punteggi. L'articolo GPSe di, FAQ eperdi

