GF Vip 5, Ruta scopre (grazie a Dayane) che Zorzi l’ha nominata. E’ sconvolta: «Io non l’avrei fatto. L’amicizia vale più di un gioco» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Maria Teresa Ruta (US Endemol Shine) Tommaso Zorzi la nomina, Dayane Mello glielo spoilera. E’ così che Maria Teresa Ruta, nelle scorse ore, ha scoperto al Grande Fratello Vip 5 di essere stata nominata dall’influencer milanese. Nonostante vari chiarimenti con il venticinquenne, dovuti alle strane contraddizioni tra il suo racconto e quello fatto da Francesco Baccini su una liaison avuta con lei, la presentatrice ha appreso dalla brasiliana di essere finita al televoto anche per la nomination di Tommaso. Una notizia che l’ha lasciata attonita. Durante una chiacchierata con lei, Dayane ha infatti rivelato a Maria Teresa che Tommaso l’ha nominata e ha lanciato delle stoccate anche a Stefania Orlando: “Se tu stai ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Maria Teresa(US Endemol Shine) Tommasola nomina,Mello glielo spoilera. E’ così che Maria Teresa, nelle scorse ore, ha scoperto al Grande Fratello Vip 5 di essere statadall’influencer milanese. Nonostante vari chiarimenti con il venticinquenne, dovuti alle strane contraddizioni tra il suo racconto e quelloda Francesco Baccini su una liaison avuta con lei, la presentatrice ha appreso dalla brasiliana di essere finita al televoto anche per la nomination di Tommaso. Una notizia chelasciata attonita. Durante una chiacchierata con lei,ha infatti rivelato a Maria Teresa che Tommasoe ha lanciato delle stoccate anche a Stefania Orlando: “Se tu stai ...

ilgiornale : Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, racconta il suo percorso di co… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #DayaneMello rivela a #MariaTeresaRuta che #TommasoZorzi l’ha nominata: la reazione #TzVip #Mtr - zazoomblog : Grande Fratello Vip Maria Teresa Ruta piange per Tommaso Zorzi: Mi aspettavo sostegno mi avete messo in imbarazzo -… - angeliquepoison : #FrancescoBaccini irrompe al #Gfvip e sbugiarda #MariaTeresaRuta - mari4sol3 : Grande Fratello Vip dura per Maria Teresa Ruta, che dopo aver incontrato Francesco Baccini è stata presa in giro da… -