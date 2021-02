Gara Brasile iGP Manager: Speed e Legend vincono la seconda stagione (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Domenica sera con un sesto posto Speed ha vinto il campionato piloti della seconda stagione di Metropolitan iGP, mentre della serra con un nono posto ha Garantito anche la vittoria del campionato piloti per il team Legend. Beffati dunque il team Lotus e Tankulu, che fino all’ultimo hanno lottato per la vittoria finale. Il team Unlucky Alge con una doppietta nella Gara in Brasile chiude a testa alta il campionato Metropolitan iGP Manager. Gara Brasile iGP Manager Metropolitan, si chiude la seconda stagione Dopo quindici gare mozzafiato, la seconda stagione del campionato Metropolitan iGP giunge al termine. In questi ultimi quattro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Domenica sera con un sesto postoha vinto il campionato piloti delladi Metropolitan iGP, mentre della serra con un nono posto hantito anche la vittoria del campionato piloti per il team. Beffati dunque il team Lotus e Tankulu, che fino all’ultimo hanno lottato per la vittoria finale. Il team Unlucky Alge con una doppietta nellainchiude a testa alta il campionato Metropolitan iGPiGPMetropolitan, si chiude laDopo quindici gare mozzafiato, ladel campionato Metropolitan iGP giunge al termine. In questi ultimi quattro ...

