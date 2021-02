Europa, fisco, diritti umani: i paletti di Draghi a Salvini per stare al governo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I paletti di Draghi a Salvini per stare al governo La svolta europeista di Matteo Salvini non può avvenire in 48 ore, Mario Draghi lo sa, e lo sanno anche le famiglie popolari, socialiste e liberali che nel resto d’Europa guardano con trepidazione le metamorfosi romane. In che modo il nuovo governo potrà includere nella proprio maggioranza un partito che fino a ieri ha abbracciato istanze sovraniste e che a Bruxelles è alleato con forze di estrema destra? Un partito che solo 24 ore fa ha cambiato posizione sul regolamento che sblocca i fondi del Recovery, che ha un approccio conservatore sui diritti civili e cinico sui diritti umani, e ha spesso ostacolato il processo di integrazione ... Leggi su tpi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) IdiperalLa svolta europeista di Matteonon può avvenire in 48 ore, Mariolo sa, e lo sanno anche le famiglie popolari, socialiste e liberali che nel resto d’guardano con trepidazione le metamorfosi romane. In che modo il nuovopotrà includere nella proprio maggioranza un partito che fino a ieri ha abbracciato istanze sovraniste e che a Bruxelles è alleato con forze di estrema destra? Un partito che solo 24 ore fa ha cambiato posizione sul regolamento che sblocca i fondi del Recovery, che ha un approccio conservatore suicivili e cinico sui, e ha spesso ostacolato il processo di integrazione ...

