Covid, party in un ristorante a Castellammare per 18esimo compleanno. Intervengono i carabinieri (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, insieme a quelli del Reggimento Campania, hanno sanzionato il titolare di un ristorante all'interno del quale era in corso un 18esimo compleanno. Insospettito dalla musica ad alto volume, un residente poco lontano dal locale ha allertato il 112. In sala sorpresi 24 invitati, tra questi molti bambini: sanzioni anche per i presenti. Il ristorante sarà sospeso per 5 giorni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

