Covid: Marche, 606 ricoveri ( - 10), 72 in Intensiva ( - 2) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In calo nell'ultima giornata i ricoveri per Covid - 19 nelle Marche: sono passati da 616 a 606 ( - 10). Diminuiscono i degenti in Terapia Intensiva (72, - 2), in SemIntensiva (157 ( - 4) e nei reparti ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In calo nell'ultima giornata iper- 19 nelle: sono passati da 616 a 606 ( - 10). Diminuiscono i degenti in Terapia(72, - 2), in Sem(157 ( - 4) e nei reparti ...

