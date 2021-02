Coronavirus 10 febbraio | incidenza ai minimi | giù i positivi

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Emergenzaoggi 10in Italia:dei tamponi ai, giù i, i dati e la situazione. Scendono tutti e in maniera evidente i dati riguardanti l’delnel nostro Paese: come sempre ricordiamo, questo non deve spingere a rinunciare ad atteggiamenti prudenti, ma sicuramente sono dati che tendono a un L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

you_trend : ?? #Coronavirus, 9 febbraio 2021 • Attualmente positivi: 413.967 • Deceduti: 92.002 (+422) • Dimessi/Guariti: 2.149… - RegioneER : #vaccinazione #coronavirus cittadini con 80 anni e più, in @RegioneER si parte: prenotazioni da lunedì 15 febbraio,… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. In Italia altri 12.956 casi con 310.994 tamponi e 336 vittime - WiAnselmo : #Coronavirus Italia, il bollettino del 10 febbraio 2021: 12.956 nuovi casi, 336 i decessi - Mediagol : #Coronavirus Italia, il bollettino del 10 febbraio 2021: 12.956 nuovi casi, 336 i decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus febbraio

il Resto del Carlino

...europea superati i 500mila decessi Sono poco meno di 502mila - 501.980 - le vittime del... Dal 15si torna a sciare in Lombardia Dal prossimo 15in Lombardia potranno ...... quali potrebbero essere i titoli più interessanti di oggi 102021? I nomi sono ... Banco BPM ha chiuso l'esercizio 2020 con un forte calo dell'utile a causa dell'emergenza. Il ...Sono 12.956 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 10 febbraio, resi noti nei dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 3 ...A dare un po’ di speranza ci pensa il circuito del Montmeló, il quale da giovedì 11 febbraio metterà in vendita i biglietti ... di vaccinazioni viaggi in maniera più spedita e che il Coronavirus ...