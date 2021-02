Coppa Italia, Juventus-Inter semifinale più vista dal 2017 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Juventus Inter spettatori – Con lo 0-0 dell’Allianz Stadium, la Juventus ha conquistato la finale della Coppa Italia 2020/21. Forti del 2-1 della gara di andata i bianconeri sono riusciti a contenere l’Inter e a staccare il pass per l’ultimo atto, che li metterà di fronte a una tra Napoli e Atalanta. Il derby d’Italia L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 10 febbraio 2021)spettatori – Con lo 0-0 dell’Allianz Stadium, laha conquistato la finale della2020/21. Forti del 2-1 della gara di andata i bianconeri sono riusciti a contenere l’e a staccare il pass per l’ultimo atto, che li metterà di fronte a una tra Napoli e Atalanta. Il derby d’L'articolo

