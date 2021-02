C’è stato un terremoto di magnitudo 7.7 in Nuova Caledonia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Intorno alle 16 (ora italiana) c’è stato un terremoto di magnitudo 7.7 nell’oceano Pacifico, alle Isole della Lealtà, in Nuova Caledonia, territorio francese d’oltremare che si trova a est dell’Australia. In seguito alla scossa è stata diramata un’allerta di possibili Leggi su ilpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Intorno alle 16 (ora italiana) c’èundi7.7 nell’oceano Pacifico, alle Isole della Lealtà, in, territorio francese d’oltremare che si trova a est dell’Australia. In seguito alla scossa è stata diramata un’allerta di possibili

tancredipalmeri : Lezione di stile di Antonio Conte alla real casa, c’era tutto perché perdesse la testa, e invece il tentativo di co… - meb : Avevamo chiesto un cambio di passo sulla gestione dell'emergenza. Non c'è stato. Ora possiamo farlo rispondendo tut… - mengonimarco : Cerchi di coprirti. Di non farti vedere. Ma poi ti scopri e ti viene da ridere, perché c’è un pezzo che è diventato… - RieneMi17 : @GiorgiaLoren Ma paracula di cosa? Stefania non sa la merda che le stanno buttando addosso Giulia Maria Teresa e Da… - PaoloX68 : RT @ilpost: C’è stato un terremoto di magnitudo 7.7 in Nuova Caledonia -

Ultime Notizie dalla rete : C’è stato Mercato Globale Dei Grassi Non Caseari | Analisi Delle Opportunità E Previsioni Del Settore, 2021-2030 - Genovagay Genova Gay