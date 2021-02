Bruce Springsteen arrestato per guida in stato di ebbrezza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il popolare cantante Bruce Springsteen è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza al New Jersey Park: cosa è accaduto. Bruce Springsteen è stato arrestato il 14 novembre 2020 scorso e citato in giudizio per guida spericolata e guida in stato di ebbrezza. Secondo quanto riferito, il cantante dovrebbe avere la sua udienza in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il popolare cantanteperindial New Jersey Park: cosa è accaduto.il 14 novembre 2020 scorso e citato in giudizio perspericolata eindi. Secondo quanto riferito, il cantante dovrebbe avere la sua udienza in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Springsteen arrestato per guida in stato di ebbrezza a novembre: comparirà in tribunale - fanpage : Bruce #Springsteen arrestato per guida in stato di ebbrezza - ilpost : Per chi è meno interessato allo sport e più a quello che gira attorno al #SuperBowl, qui ci sono tutti gli spot tra… - springsteen1949 : [News]Tmz, Bruce Springsteen arrestato per guida in stato ebbrezza - Ultima Ora - anna_annie12 : Bruce Springsteen arrestato in un parco del New Jersey lo scorso novembre | Sky TG24 -