“Bruce Springsteen arrestato per guida in stato d’ebbrezza”

Arriva dagli Stati Uniti e precisamente dal sito di gossip ed intrattenimento "TMZ" la notizia dell'arresto di Bruce Springsteen per guida in stato d'ebbrezza, guida spericolata e consumo di alcol in una zona chiusa. Il giornale, citando come fonte le forze dell'ordine, fa sapere che il cantautore è stato fermato il 14 novembre presso la Gatway National Recreation Area di Sandy Hook, nel New Jersey. Sembra comunque che Bruce, atteso in tribunale nelle prossime settimane, si sia dimostrato collaborativo nei confronti degli agenti e che non ci siano precedenti a suo carico. Al momento non sono state fatte dichiarazioni ufficiali a riguardo.

