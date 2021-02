Banca Sella, utile netto in calo nel 2020 ma crescono raccolta e impieghi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – Banca Sella ha chiuso il 2020 con un utile netto di 28,1 milioni di euro, in calo rispetto ai 35,4 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente, “principalmente per effetto delle maggiori rettifiche derivanti da una prudente valutazione del rischio di credito, senza le quali l’utile sarebbe stato in crescita”, ha sottolineato l’istituto. Il risultato operativo lordo è cresciuto del 3,2% rispetto al 2019. La raccolta diretta è cresciuta del 9,1%, attestandosi a 12 miliardi di euro. La raccolta globale al valore di mercato è cresciuta dell’8,1%, attestandosi a 30,1 miliardi di euro. La raccolta netta è stata di 2 miliardi di euro. In crescita anche gli impieghi a supporto delle ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) –ha chiuso ilcon undi 28,1 milioni di euro, inrispetto ai 35,4 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente, “principalmente per effetto delle maggiori rettifiche derivanti da una prudente valutazione del rischio di credito, senza le quali l’sarebbe stato in crescita”, ha sottolineato l’istituto. Il risultato operativo lordo è cresciuto del 3,2% rispetto al 2019. Ladiretta è cresciuta del 9,1%, attestandosi a 12 miliardi di euro. Laglobale al valore di mercato è cresciuta dell’8,1%, attestandosi a 30,1 miliardi di euro. Lanetta è stata di 2 miliardi di euro. In crescita anche glia supporto delle ...

topdealsitalia : RT @topdealsitalia: Zero spese, zero costi di attivazione e zero costi di gestione! Abbiamo provato HYPE per voi ed è fantastica, sono anc… - roeroelectric : Possibilità di lavoro in Banca Sella #JobNetwork - FraPensiero : Possibilità di lavoro in Banca Sella - mcarucci1 : Un piano da 764 assunzioni in tre anni - cellicom : Banca Sella e il Cashback, il concorso ha le “ali” di… LG! -

Ultime Notizie dalla rete : Banca Sella Banca Sella, positivo il bilancio 2020

Il *gruppo Sella *chiude il 2020 con un bilancio positivo. I risultati approvati oggi dai Consigli d'amministrazione della capogruppo Banca Sella Holding e di Banca Sella, infatti, hanno evidenziato un positivo sviluppo commerciale e confermato l'elevata solidità patrimoniale, l'efficacia del modello di business nonché la validità ...

Banche, boom di assunzioni: oltre 10mila entro il 2023. Le lauree più richieste

...il numero di assunzioni che prevede di fare in tre anni il Gruppo Sella , che punta ad assumere 7 64 nuovi dipendenti tra skills in ambito STEM e risorse da destinare al private banking e alla banca ...

Banca Sella, utile netto in calo nel 2020 ma crescono raccolta e impieghi Il Messaggero Banca Sella, utile netto in calo nel 2020 ma crescono raccolta e impieghi

Banca Sella ha chiuso il 2020 con un utile netto di 28,1 milioni di euro, in calo rispetto ai 35,4 milioni di euro dello stesso periodo ...

FinecoBank, i nuovi target price arrivano a 15,5 euro. Dividend yield al 5%

Nonostante scambi a multipli del lusso, la banca guidata da Foti ha ottenuto due promozioni dopo i conti grazie al trading e a commissioni superiori alle stime. La cedola rende 10 volte il Btp al 2031 ...

Il *gruppo*chiude il 2020 con un bilancio positivo. I risultati approvati oggi dai Consigli d'amministrazione della capogruppoHolding e di, infatti, hanno evidenziato un positivo sviluppo commerciale e confermato l'elevata solidità patrimoniale, l'efficacia del modello di business nonché la validità ......il numero di assunzioni che prevede di fare in tre anni il Gruppo, che punta ad assumere 7 64 nuovi dipendenti tra skills in ambito STEM e risorse da destinare al private banking e alla...Banca Sella ha chiuso il 2020 con un utile netto di 28,1 milioni di euro, in calo rispetto ai 35,4 milioni di euro dello stesso periodo ...Nonostante scambi a multipli del lusso, la banca guidata da Foti ha ottenuto due promozioni dopo i conti grazie al trading e a commissioni superiori alle stime. La cedola rende 10 volte il Btp al 2031 ...