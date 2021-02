YouTube testa un pulsante per realizzare rapidamente video in stile TikTok (Di martedì 9 febbraio 2021) Se la crescita esplosiva di TikTok ha dimostrato una cosa, è che i video brevi sono qualcosa a cui le piattaforme social non possono rinunciare: sono accattivanti, aiutano a migliorare i tassi di fidelizzazione delle app e stanno attirando una pioggia di inserzioni pubblicitarie. Google se ne è certamente resa conto e si sta quindi assicurando che YouTube si adatti ai tempi che cambiano, tanto da aver avviato i test di un pulsante che dovrebbe rendere più facile la produzione di brevi video da parte degli utenti. Attualmente, sembra che il pulsante sia stato reso disponibile solo per gli utenti YouTube in India. Il pulsante in questione viene visualizzato al momento sotto alcuni video musicali, per consentire agli utenti di creare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Se la crescita esplosiva diha dimostrato una cosa, è che ibrevi sono qualcosa a cui le piattaforme social non possono rinunciare: sono accattivanti, aiutano a migliorare i tassi di fidelizzazione delle app e stanno attirando una pioggia di inserzioni pubblicitarie. Google se ne è certamente resa conto e si sta quindi assicurando chesi adatti ai tempi che cambiano, tanto da aver avviato i test di unche dovrebbe rendere più facile la produzione di brevida parte degli utenti. Attualmente, sembra che ilsia stato reso disponibile solo per gli utentiin India. Ilin questione viene visualizzato al momento sotto alcunimusicali, per consentire agli utenti di creare ...

YouTube testa un pulsante per realizzare rapidamente video in stile TikTok

Visto che sempre più provider danno priorità ai flussi video quando li rilevano, Ookla ha deciso di implementare un test apposta.

YouTube: canale Sport, riassunto 2020 su YouTube Music, addio Apple TV box obsoleti

La celebre piattaforma di streaming multimediale di Google ha varato diverse interessanti iniziative, in tema sportivo e statistico, anche se, nel contempo, si è avviata ad abbandonare i vecchi Apple ...

