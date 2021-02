Tabellone Australian Open 2021: risultati e aggiornamenti (Di martedì 9 febbraio 2021) Tabellone MASCHILE Australian Open 2021 SECONDO TURNO PARTE ALTA N. Djokovic (1)-F. Tiafoe R. Opelka-T. Fritz (27) S. Wawrinka (17)-M. Fucsovics C. Moutet-M. Raonic (14) E. Ruusuvuori-P. Martinez A. Bublik-D. Lajovic (23) A. Mannarino (32)-M. Kecmanovic M. Cressy (Q)-A. Zverev (6) D. Thiem (3)-D. Koepfer N. Kyrgios-U. Humbert (29) G. Dimitrov (18)-A. Bolt (WC) J. Vesely-P. Carreno Busta (15) D. Shapovalov (11)-B. Tomic (Q) J. Duckworth-F. Auger-Aliassime (20) E. Gerasimov-A. Karatsev A. Muller-D. Schwartzman (8) PRIMO TURNO PARTE ALTA N. Djokovic (1)-J. Chardy 6-3 6-1 6-2 F. Tiafoe-S. Travaglia 7-6 (2) 6-2 6-2 R. Opelka-Y. Lu 6-3 7-6 (2) 6-3 A. Ramos-Vinolas-T. Fritz (27) 6-7 (6) 6-3 2-6 6-7 (6) S. Wawrinka (17)-P. Sousa 6-3 6-2 6-4 M. Fucsovics-M. Polmans (WC) 4-6 6-3 6-1 6-7 (3) 6-3 C. Moutet- J. Millman 6-4 6-7 (4) ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021)MASCHILESECONDO TURNO PARTE ALTA N. Djokovic (1)-F. Tiafoe R. Opelka-T. Fritz (27) S. Wawrinka (17)-M. Fucsovics C. Moutet-M. Raonic (14) E. Ruusuvuori-P. Martinez A. Bublik-D. Lajovic (23) A. Mannarino (32)-M. Kecmanovic M. Cressy (Q)-A. Zverev (6) D. Thiem (3)-D. Koepfer N. Kyrgios-U. Humbert (29) G. Dimitrov (18)-A. Bolt (WC) J. Vesely-P. Carreno Busta (15) D. Shapovalov (11)-B. Tomic (Q) J. Duckworth-F. Auger-Aliassime (20) E. Gerasimov-A. Karatsev A. Muller-D. Schwartzman (8) PRIMO TURNO PARTE ALTA N. Djokovic (1)-J. Chardy 6-3 6-1 6-2 F. Tiafoe-S. Travaglia 7-6 (2) 6-2 6-2 R. Opelka-Y. Lu 6-3 7-6 (2) 6-3 A. Ramos-Vinolas-T. Fritz (27) 6-7 (6) 6-3 2-6 6-7 (6) S. Wawrinka (17)-P. Sousa 6-3 6-2 6-4 M. Fucsovics-M. Polmans (WC) 4-6 6-3 6-1 6-7 (3) 6-3 C. Moutet- J. Millman 6-4 6-7 (4) ...

