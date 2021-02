Silvio Berlusconi | Governo di unità nazionale | Draghi scelga in autonomia

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 9 febbraio 2021) È il ritorno diin presenza sulla scena politica. Il Cav ha guidato la delegazione di Forza Italia alle consultazioni con Mario. All’uscitaprende la parola e, con voce incerta, legge una dichiarazione: “Ho confermato al presidente incaricato il nostro sostegno, il sostegno di Forza Italia, con la sollecitazione ad adottare scelte di grande profilo, tenendo conto delle indicazioni dei partiti, ma scegliendo in piena”.ha rivendicato che “abbiamo chiesto per primi” una risposta unitaria e sta prendendo forma undi “”, che nasce “senza preclusione alcuna”, chiarendo che “questo non significa la nascita di una maggioranza politica fra partiti che sono ...