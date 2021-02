Napoli, è rottura tra Gattuso e società: tutta colpa di due rinnovi che non arriveranno (Di martedì 9 febbraio 2021) Le voci di un imminente divorzio tra Gattuso e il Napoli si rincorrono ormai veloci da diverse settimane. Alcuni farebbero risalire le origini della frattura ad netto calo delle performance del gruppo, altri ai risultati che, nonostante un gioco all’apparenza brillante, faticano ad arrivare. Eppure sembra proprio che le vere cause che porterebbero al divorzio L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Le voci di un imminente divorzio trae ilsi rincorrono ormai veloci da diverse settimane. Alcuni farebbero risalire le origini della frattura ad netto calo delle performance del gruppo, altri ai risultati che, nonostante un gioco all’apparenza brillante, faticano ad arrivare. Eppure sembra proprio che le vere cause che porterebbero al divorzio L'articolo

luca_sacripanti : @ErmannoKilgore Osservare Conte ed ascoltare Grillo. Il 'no' sarà il lasciapassare per Renzi e Salvini e comporterà… - infoitsport : Da Firenze - Non solo Sarri: Commisso pensa a Gattuso dopo la rottura col Napoli - sscalcionapoli1 : Non solo Sarri: Commisso pensa a Gattuso dopo la rottura col Napoli #calciomercato - tuttonapoli : Da Firenze - Non solo Sarri: Commisso pensa a Gattuso dopo la rottura col Napoli - JustHungrier : Che rottura di coglioni il traffico a Napoli. Chiudere di nuovo le scuole, grazie -